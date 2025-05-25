توصيات جديدة من السوداني لتصنيف الشركات العامة وتعزيز الإصلاح المالي

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتصنيف الشركات العامة وتفعيل الإصلاحات المالية والإدارية وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة العليا المعنية بهيكلة الشركات.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان الاجتماع ناقش القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وآلية عمل اللجنة التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وإصلاح الشركات العامة، ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، إلى جانب اعتماد الأسس الاقتصادية السليمة في تقييم الشركات وإدارتها، بما يسهم في تعزيز موارد خزينة الدولة، وضمان حقوق ومستحقات العاملين في هذه الشركات وتطوير أدائها.

وتم خلال الاجتماع إقرار التوصية (أولاً/1) الواردة في محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالإشراف على عملية تصنيف الشركات، والمتعلقة بتأسيس "الشركة العامة للإعمار والتجهيز والاستثمارات العلمية".

كما أُقرت التوصية (أولاً/2) من محضر اللجنة الفرعية المختصة بتصنيف الشركات، والخاصة بإعادة تصنيف الشركات المعنية، إضافة إلى إقرار التوصية (أولاً/3) المتعلقة بتوصيات مؤتمر يوم المستثمر العالمي.

وأقر الاجتماع أيضاً التوصية (أولاً/4) بشأن ورقة السياسة العامة الاقتصادية، والتوصية (أولاً/5) المتعلقة بصرف كميات الوقود، وذلك استناداً إلى ما جاء في محاضر اللجنة الفرعية المعنية بعملية تصنيف الشركات.