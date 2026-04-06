توسع كبير بزراعة الحنطة واستثمار أراضي النجف الصحراوية بـ"الري الحديث"

شفق نيوز- النجف

أعلن مدير زراعة النجف منعم شهيد الفتلاوي، يوم الاثنين، توجه المحافظة نحو استثمار الأراضي الصحراوية ضمن الخطة الزراعية الشتوية الخاصة بمحصول الحنطة، مؤكداً اعتماد المشاريع الزراعية بشكل كامل على الآبار الجوفية ومنظومات الري الحديثة المحورية.

وقال الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز إن "المساحة المنفذة لمحصول الحنطة في موسم 2024 ـ 2025 بلغت 266 ألفاً و966 دونماً، فيما ارتفعت في الموسم الحالي 2025 ـ 2026 لتصل إلى 274 ألفاً و495 دونماً، الأمر الذي يعزز من إنتاج الحبوب ويسهم في دعم الأمن الغذائي".

وبيّن أن "التطور الزراعي رافقه توسع كبير في استخدام تقنيات الري الحديثة، إذ بلغ عدد المرشات المحورية والثابتة نهاية عام 2022 نحو 150 مرشة فقط، قبل أن يرتفع العدد تدريجياً ليصل إلى 709 مرشات حالياً، ما أسهم في استصلاح مساحات واسعة من بادية النجف وتحويلها إلى أراضٍ منتجة".

وبخصوص الخطة الزراعية لموسم الصيف أوضح الفتلاوي أن "المساحات الزراعية في المحافظة شهدت توسعاً ملحوظاً خلال المواسم الأخيرة"، مشيراً إلى أن "الخطة الزراعية للموسم الصيفي بلغت 220 ألف دونم، مقارنة بـ142 ألف دونم خلال العام الماضي، ما يعكس تنامي النشاط الزراعي في المحافظة".

وأكد مدير الزراعة أن "المديرية مستمرة بدعم الفلاحين والمستثمرين الزراعيين وتطوير البنى التحتية الزراعية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية في المحافظة".