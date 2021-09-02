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توزيع 8 آلاف قطعة أرض سكنية لفئات معينة في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-02T13:58:16+0000
توزيع 8 آلاف قطعة أرض سكنية لفئات معينة في محافظة عراقية

شفق نيوز / أعلنت محافظة واسط، يوم الخميس، توزيع ثمانية آلاف قطعة أرض سكنية على فئات معينة من المواطنين.

وقال مدير المكتب الإعلامي لمحافظ واسط رياض العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا للسكن في واسط رفعت يد الإصلاح الزراعي عن أكثر من ٨ آلاف قطعة أرض ضمن الحدود الادارية لبلدية الكوت".

وأضاف العكيلي، أن "العمل جارٍ على فرز تلك الأراضي لتوزيعها على الفئات المشمولة بالتوزيع"، مبيناً أن "هناك الكثير من الأراضي تحيط بمدينة الكوت، وأن جزءاً منها يعود لوزارات الزراعة والمالية والدفاع وهذه الأراضي أصبحت داخل الحدود الإدارية لتقوم بلدية الكوت بمسحها تمهيداً لتوزيعها على المواطنين".

وأوضح أن "الفئات التي سيتم شمولها بالتوزيع هي كوادر تربية وصحة واسط والقوات الأمنية إضافة إلى فئات أخرى لم تشمل سابقا بالتوزيع".

وأكد العكيلي، توفر عدد كافٍ من الأراضي السكنية التي سيتم توزيعها تباعاً على المستحقين من موظفي الدولة المشمولين بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

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