توزيع دونمات على خريجين .. البرلمان العراقي رفض وهذه الأسباب

شفق نيوز / كشفت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، يوم السبت، أسباب تأجيل التصويت على قانون إيجار الأراضي الزراعية إلى إشعار آخر، فيما لفتت إلى إن البرلمان رفض التصويت على القانون لعدم تفهم مواده.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أجل في جلسته السابقة التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين إلى إشعار آخر، بسبب اعتراض نيابي عليه، وعدم تفهم مواد القانون".

وأضافت أن "القانون سيخدم شريحة كبيرة للخريجين من الكليات والمعاهد الزراعة والبيطرة من خلال منح الشخص الواحد 50 دونماً أراضيَ زراعية، وتوزع هذه الأراضي على الخريجين غير المعينين الجدد في بغداد وجميع المحافظات".

وأوضحت الهلالي، أن "الأراضي التي تمنح للخريجين تكون زراعية وغير سكنية، واستثمارها من خلال الإنتاج المحلي، لزراعة الأشجار والنخيل وتربية المواشي والدواجن والأسماك".