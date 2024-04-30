توزيع المنتجات النفطية: التعليمات بشأن تطبيق تسعيرة الوقود الجديدة لم ترد إلى الآن

شفق نيوز/ أكد مدير هيئة توزيع بغداد في شركة توزيع المنتجات النفطية بوزارة النفط، محمد شبر، اليوم الثلاثاء، عدم ورود تعليمات حكومية بشأن تطبيق تسعيرة الوقود الجديدة.

وقال شبر، لوكالة شفق نيوز، انه "لغاية الان لم يصل أي شيء رسمي بخصوص تطبيق أسعار الوقود وفق التسعيرة الجديد فيما يخص البنزين المحسن والسوبر، فقرار مجلس الوزراء لم يصلنا بشكل رسمي حتى اللحظة حتى يتم تطبيق هذه التسعيرة الجديدة مع بداية شهر أيار"، مستدركا "ربما التبليغ الرسمي سوف يصل إلينا قبل نهاية الدوام الرسمي اليوم".

وأضاف مدير هيئة توزيع بغداد في شركة توزيع المنتجات النفطية؛ انه "بداية شهر حزيران سيكون الدفع الإلكتروني بنسبة 100% بجميع محطات الوقود حتى على البنزين العادي وليس المحسن والسوبر فقط، وهذا حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".