تورط "بغدادي ستيني" بعمليات ابتزاز على مواقع التواصل

شفق نيوز/ أفادت نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، بالقبض على مبتز الكتروني يبلغ من العمر ٦٤ عاماً ساوم شخص بنشر صور عائلته على مواقع التواصل.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دوريات نجدة الكاظمية تمكنت من القاء القبض على متهم قام بإبتزاز شخص الكترونياً وتهديده بنشر صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يدفع له مبلغاً من المال.

وبينت أن العملية تمت بعد أن استنجد طالب النجدة بالدورية بتعرضه للابتزاز الالكتروني من قبل احد الاشخاص، مبينا ًأنه بعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم وبدلالة طالب النجدة تم القبض على المتهم ضمن (ساحة عدن) وتسليمه الى مركز الشرطة اصوليآ.