توجيه "مهم" من رئيس هيئة النزاهة بشأن التبليغ عن فساد "كبار المسؤولين" يُسرع عرض قضاياهم أمام القضاء

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، توجيهاً "مهماً" إلى مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بغية الإسراع في التحقيقات التي تجريها مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وتجاوز بعض الحلقات، ومن أجل أن يكون العمل الحقيقي شاملاً الجميع دون تمييز بين صغار الموظفين وكبارهم، أصدرت رئاسة هيئة النزاهة الاتحاديَّة توجيهاً مهماً إلى مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها".

واوضحت ان "رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون وجه بإلغاء الإعمام السابق الصادر عن الرئاسات السابقة للهيئة الذي يقضي بعدم عرض الإخبارات الواردة إلى الهيئة والمتعلقة بالدرجات الخاصة أمام القضاء إلا بعد استحصال موافقة رئاسة الهيئة".

وخاطب حنون في توجيهاته مديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات بأنه "بإمكانهم عرض الإخبارات التي تتعلق بكبار المسؤولين والدرجات الخاصة على القاضي المختص، والتي يمكن تحويلها إلى قضيَّة جزائيَّة ينظرها محققو الهيئة تحت إشراف القضاء دون الرجوع إليه".

وكان رئيس الهيئة قد بحث في 11 من الشهر الجاري مع رئيس محكمة استئناف الأنبار قد بحث سبل رفع مُستويات التعاون والتنسيق المُشترك بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة والمنظومة القضائيَّة؛ بغية دعم جهود مكافحة الفساد والارتقاء بآليات عملها، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين السادة قضاة التحقيق ومُحقِّقي الهيئة، وإزالة بعض الحلقات الروتينيَّة التي من شأنها تأخير إنجاز قضايا الفساد.