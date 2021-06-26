توجيه من بغداد إلى المحافظات: شكلوا خلية أزمة طوارئ لمواجهة الكوارث

شفق نيوز / وجهت وزارة البيئة العراقية، يوم السبت، المحافظات كافة، عدا إقليم كوردستان، بتشكيل "خلية أزمة طوارئ" لتوفير الخطط اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وأوضح الوكيل الفني لشؤون البيئة في الوزارة، جاسم الفلاحي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلية أزمة الطوارئ، برئاسة المحافظين، وعضوية مدراء الدوائر كافة، ستسهم في توفير وتطبيق الحلول العاجلة لمنع ومواجهة العديد من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وكيفية التعامل معها في حال حدوثها بطرق علمية، للحفاظ على سلامة البيئة وصحة المواطنين".

وعزا الفلاحي، سبب التوجيه إلى "أزمات مختلفة ناتجة من عوارض طبيعية وأزمات تهدد بيئة وحياة وسلامة المواطن ومنها جائحة كورونا وانفلونزا الطيور والحرائق والزلازل والسيول والفيضانات وغيرها".

وشدد على ضرورة "تمكين الادارات المحلية من تطبيق الاجراءات اللازمة وتوفير خطط الطوارئ لمنع حدوثها ومواجهتها".

وأشار إلى أن "مقررية اللجنة ستكون لمدير بيئة المحافظة، على أن تعقد اجتماعاتها شهرياً لتدارس الكوارث المختلفة التي قد تحدث في المحافظة والإجراءات الاحترازية التي تتطلب، لمنع حدوثها أو تكرارها".