توجيه من المركزي العراقي: لا فرق بين الدولار القديم والجديد

شفق نيوز- بغداد

وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، بضرورة الحد من ظاهرة التمييز في سعر صرف الدولار الأميركي بين الإصدارات القديمة والحديثة، مشدداً على التزام المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها وفق المعايير المعتمدة.

وذكر البنك، في توجيه إلى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية، ورد لوكالة شفق نيوز، ضرورة الالتزام بتعليمات تداول الأوراق النقدية الأجنبية، ولاسيما الدولار الأميركي، بما يضمن سلامة التعاملات النقدية واستقرار السوق.

وأوضح أن القوانين والتعليمات والضوابط النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة للدولار الأميركي، مشيراً إلى أنه مستمر في استلام هذه الإصدارات والتعامل بها عبر جميع المصارف المجازة، شريطة أن تكون ضمن المعايير والضوابط المعتمدة دولياً ومحلياً.

وبين أن هذا التوضيح يأتي في إطار تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المصرفي، وحماية المتعاملين، ودعم الاستقرار النقدي والمالي في العراق.

وتشهد الأسواق ومكاتب الصيرفة في العراق تمييزاً واضحاً بين أوراق فئة 100 دولار بحسب سنة الإصدار، إذ تُتداول إصدارات التسعينيات بسعر صرف أقل من الإصدارات الأحدث المعروفة بـ"طبعة الألفينات"، ما يدفع الصرافين إلى فرض فارق سعري عليها.