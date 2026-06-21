توجيه من المالية العراقية بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة

شفق نيوز- بغداد

وجه وزير المالية فالح ساري، يوم الأحد، الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها وفق الضوابط النافذة.

وأكد الوزير، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استثناء العلاوات والترفيعات وحالات الفصل السياسي واحتساب الشهادات من التعميم الوزاري المرقم (137137)، بما يضمن عدم تأثر هذه الاستحقاقات بالإجراءات التنظيمية الواردة فيه".

وأوضح أن "إطلاق العلاوات والترفيعات يأتي في إطار التزام وزارة المالية بحقوق الموظفين واستحقاقاتهم القانونية، وحرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة".