توجيه من الكهرباء العراقية يخص فترة حظر التجوال

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الثلاثاء، بتأمين قطع الغيار اللازمة في جميع القطاعات في بغداد والمحافظات لضمان انسيابية عمل فرق الصيانة خلال فترة حظر التجوال الشامل.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان له، ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن هذه التوجيهات تأتي في إطار ضمان استمرارية العمل وضمان توفير الخدمات الكهربائية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

أعلنت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني، حالة الإنذار (ج) للقطعات الامنية والعسكرية العراقية خلال حظر تجوال التعداد السكاني المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس المقبلين.