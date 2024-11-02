توجيه عاجل من السوداني لمركز إدارة الأزمات والكوارث

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء السبت، توجيهاً عاجلاً للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، وجه السوداني المركز بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب العراق.

وأمر بالتنسيق وحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية، وتقديم كلّ المساعدة والعون اللازمينِ للأهالي بالسرعة المطلوبة.