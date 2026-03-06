توجيه عاجل للجامعات العراقية كافة (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الجمعة، الجامعات الحكومية والأهلية كافة، بضرورة استكمال إجراءات المنصات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعملية التعليمية، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور التوجيه.

وتضمن كتاب رسمي صادر عن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، عدداً من الإجراءات، ورد لوكالة شفق نيوز، أبرزها استكمال الجاهزية الأولية للبرامج والمواد الدراسية للعام الدراسي 2024–2025، فضلاً عن ترحيل حالات طلبة المراحل فوق الأولى من نظام اللجنة الامتحانية إلى نظام معلومات الطالب وفتح السير الدراسية وتسجيلهم للعام الجديد.

وشددت الوزارة على استكمال طلبات تغيير جهة القبول والنقل المعلقة في النظام الإلكتروني، إضافة إلى رفع بيانات التدريسيين على نظام الموارد البشرية (HR) وتسجيلهم في منصة IQ‑Learn.

وألزمت الوزارة، جميع الطلبة بالتسجيل في منصة HEPIQ، والتي تتيح الدخول إلى منصة IQ‑Learn للتواصل مع التدريسيين ومتابعة المواد الدراسية، فيما دعت التدريسيين إلى رفع محاضراتهم عبر المنصة نفسها.

وخلصت الوزارة، إلى أن الجامعات والكليات تتحمل مسؤولية استكمال هذه الإجراءات خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور الكتاب.