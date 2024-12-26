توجيه عاجل بإنهاء ملف "طريق الموت" في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أوعز محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، إلى مديرية الطرق والجسور في المحافظة، بضرورة إكمال الكشوفات والمتطلبات الخاصة بمشروع الممر الثاني لطريق (سنجار - تلعفر).

وأوضح الدخيل، لوكالة شفق نيوز، أن هذا الإيعاز جاء لأجل المباشرة بتنفيذ المشروع، نظراً لكثرة الحوادث التي ادت الى ازهاق ارواح الكثير من المواطنين وخاصة من ابناء المكون الايزيدي.

وطالب محافظ نينوى، السائقين كافة بـ"الالتزام بالسرعة المحددة لغاية القيام بتنفيذ المشروع"، كما حث مديرية المرور على ضرورة عمل مفارز من اجل الالتزام بقواعد السير.

يذكر أن طريق سنجار – تلعفر، يشهد حوادث مرورية متكررة ومميتة، بسبب تهالك الطريق وضيقه وغياب الصيانة منذ سنوات طويلة، مما يزيد من خطورة القيادة عليه.