توجيه عاجل بمنع دخول الدواجن لبلدة عراقية بعد تسجيل إصابات بـ" إنفلونزا الطيور"

شفق نيوز- نينوى

كشفت مصادر محلية في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى، يوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات إصابة بمرض إنفلونزا الطيور داخل أحد حقول الدواجن في الناحية، مشيرة إلى صدور توجيهات عاجلة للسيطرات الخارجية بعدم السماح بإدخال أي دواجن إلى بعشيقة، لحين استكمال أعمال الطمر الصحي ومنع انتشار المرض.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة رسمية، تُظهر تشكيل لجنة برئاسة مدير ناحية بعشيقة غزوان الداودي، وعضوية ممثلين عن المستوصف البيطري ومديرية البيئة وعدد من الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إجراءات الطمر الصحي استناداً إلى قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013.

وبحسب الوثيقة، فإن مهمة اللجنة هي الإشراف على إتلاف وعزل الدواجن المصابة واحتواء البؤرة المصابة بالمرض، في إطار إجراءات وقائية عاجلة للسيطرة على الموقف ومنع انتقال العدوى إلى مناطق أخرى.