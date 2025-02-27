توجيه "صارم" من الداخلية العراقية بشأن شهر رمضان

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، بمنع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، شاملاً "غير المسلمين أيضاً"، ومنع تقديم المشروبات الكحولية وغلق مخازنها، فضلا عن غلق جميع المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق.

ودعا الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جميع العراقيين إلى "احترام خصوصية وحرمة شهر رمضان، واغتنام الفرصة لتدارك قيمة الصيام والحفاظ على قدسيته وفقا للشريعة الإسلامية والقانون".

وأضاف: "يمنع منعاً باتاً الاجهار بالإفطار العلني نهاراً، كون هذا الامر يؤذي مشاعر الصائمين ويعد خروجا عن مظهر الشهر المبارك، حتى وان صدر هذا الفعل من غير المسلمين العراقيين أو المقيمين في العراق، لأن جميع الاديان تدعو الى الاحترام فيما بينها".

وتابع الشمري: "يمنع ايضا فيه تقديم المشروبات الكحولية بانواعها كافة، وغلق جميع المخازن الخاصة بها، كما وتغلق جميع المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال كافة، التي تقدم المأكولات والمشروبات عدا المجازة منها اصوليا من الجهات المختصة خلال أوقات الصيام، ولحين وقت الإفطار عند ذلك يسمح لها بمزاولة اعمالها حتى صلاة الفجر".

وأكد أن وزارة الداخلية ستتولى متابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية تأمل من الجميع الالتزام بمقتضى هذا البيان ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه كامل الإجراءات القانونية استنادا للصلاحيات المخولة بموجب المادة رقم (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 عملا بإحكام المادتين (3،2) من القانون انف الذكر".

وأشار إلى أنه "فيما يخص غير العراقيين العاملين في العراق في حال مخالفة هذا البيان سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية والمنع والابعاد من البلاد"، مطالباً جميع المؤسسات والشركات والأفراد بـ"إبلاغ نص هذا البيان للعاملين لديها وتحذيرهم من مخالفته".