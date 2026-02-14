توجيه صادم.. خصم رواتب شريحة من الموظفين المجازين بأثر رجعي (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

أثار قرار حكومي جديد، موجة استغراب شريحة واسعة من موظفي الدولة، بعد تضمّنه توضيحات بشأن استحقاقات "المعين المتفرغ" وقرار قطع بعض المخصصات بأثر رجعي، لأكثر من عام ونصف.

وأوضحت وزارة المالية الاتحادية، في كتاب موجّه إلى وزارة التربية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المعين المتفرغ يستحق إجازة براتب اسمي مع المخصصات الثابتة المحددة من قبل الوزارة، في حال كان موظفاً".

ويظهر الكتاب أن المقصود بـ"المخصصات الثابتة" هي حصراً "مخصصات الشهادة + مخصصات الزوجية والأطفال".

وبناءً على هذا الكتاب، فإن "المخصصات المهنية" البالغة (150) ألف دينار ستُقطع بأثر رجعي اعتباراً من 30 حزيران 2024.