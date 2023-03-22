توجيه رسمي.. اللياقة البدنية والوزن المثالي شرطان أساسيان لترقية الضباط العراقيين

شفق نيوز/ وجه وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، يوم الأربعاء، بجعل اللياقة البدنية والوزن المثالي شرطين أساسيين لترقية الضباط.

وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الدفاع وجه بأن تكون اللياقة البدنية والوزن المثالي شرطين اساسيين لترقية الضباط كافة دون أي استثناء، مع مراعاة الحالات المرضية التي تثبت وفقاً لتقارير طبية رسمية".

وأكد الوزير، أن "ذلك من اجل رفع كفاءة قدرات ضباط الجيش العراقي الباسل، وان يكونوا وفق الضوابط المحددة من قبله".