توجيه حكومي للمالية بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية والشهادات المكتسبة

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وزارة المالية بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية، واحتساب الشهادة للحاصلين عليها أثناء الخدمة، واحتساب الخدمات، حفاظاً على المراكز التنظيمية والحقوق المكتسبة لموظفي الدولة كافة.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه، ورد إلى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أن السوداني وجه كذلك باحتساب المتغيرات والحقوق المالية وفق جداول الكلف، وأن يُمنح العنوان والدرجة الوظيفية الجديدة ضمن السياقات والضوابط القانونية والأنظمة الملحقة بها.