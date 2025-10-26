توجيه حكومي بتشغيل مطار الموصل بدءا من الشهر المقبل

شفق نيوز- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتشغيل مطار الموصل، ابتداءً من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المطار سيعمل للرحلات الداخلية فقط باتجاه باقي المطارات العراقية، وذلك لحين حسم ملف التعاقد مع الشركة المشغلة".

وأضاف "يجري حالياً استكمال متطلبات حصول المطار على رخصة التشغيل من سلطة الطيران المدني، وسيتم تشغيله داخلياً بشكل مؤقت، بجهود ذاتية من قبل إدارة المطارات للرحلات الجوية بين المحافظات".

وتابع "علماً أنّ وزارة النقل، ومحافظة الموصل، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، وصلتا إلى مراحل التفاوض النهائي مع شركات عالمية متخصصة ليكون المطار جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية الدولية، خدمةً للمواطنين والمسافرين من داخل البلاد وخارجها".