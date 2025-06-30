توجيه بإيقاف صرف منحة مرضى السرطان "مؤقتاً" جنوب العراق (وثيقة)

شفق نيوز – ذي قار

وجه مجلس محافظة ذي قار، شركة نفط المحافظة بإيقاف صرف المنحة المالية المخصصة لأصحاب الأمراض السرطانية مؤقتاً.

وطبقاً لوثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، فإن "مجلس محافظة ذي قار خاطب شركة نفط المحافظة بإيقاف صرف منحة مرضى السرطان (مؤقتاً) لحين إكمال الجرد الخاص بالأسماء بدقة كاملة والتأكد من استحقاق جميع المشمولين بها وفق الضوابط المعتمدة".

وأكدت الوثيقة، "على ضرورة صرف المنحة لكل قضاء على حده، لضمان شفافية التوزيع وتجنب العشوائية في اختيار الأسماء".