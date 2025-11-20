توجيه بمنع ظهور الفنانين في إعلانات لمنتجات دوائية وتجميلية (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

وجّهت نقابة الفنانين، يوم الخميس، بعدم الظهور الإعلاني لجميع الفنانين بأي إعلان تجاري حول منتج طبي أو تجميلي أو دوائي غير مصادق عليه من وزارة الصحة، وأبلغت في كتاب رسمي لها الجهات الأمنية بهذا التعميم.

وقالت النقابة وفقاً لكتاب رسمي صادر عنها، موجّه إلى الفنانين العراقيين وفروع النقابة في المحافظات كافة، إن "قيام بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج والإعلان عن منتجات وأدوية ومستحضرات طبية وتجميلية غير مجازة رسمياً من الجهات الصحية المختصة، هي ممارسات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل، لما تشكله من خطر على حياة المواطنين وسلامتهم".

ودعت النقابة في كتابها الذي ورد لوكالة شفق نيوز، جميع الفنانين والإعلاميين والمؤثرين إلى "الامتناع عن المشاركة في الترويج أو الإعلان عن أي منتج طبي أو تجميلي أو دوائي غير مصادق عليه من وزارة الصحة حصراً، وحثت أعضاءها في بغداد والمحافظات كافة على توخي الدقة والمسؤولية في التعامل مع المحتوى الإعلاني والتأكد من قانونيته ومدى مطابقته للمعايير الصحية".

كما أكدت النقابة تعاونها الكامل مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظواهر السلبية لحماية المواطنين من مخاطرها، داعية في الكتاب الذي وقّعه نقيب الفنانين العراقيين ورئيس مجلس النقابة جبار جودي، "جميع الزملاء إلى الالتزام بالأخلاقيات المهنية والقانونية في جميع الأنشطة الإعلامية والإعلانية".

كما وجّهت النقابة كتاباً رسمياً إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بغداد - الرصافة قسم مكافحة جرائم التهريب - شعبة مكافحة تهريب الأدوية، لإعلامها بتعميم الموضوع على الفنانين كافة، بما يتضمن عدم جواز الإعلان عن الأدوية إلا في المجلات العلمية والطبية أو الصيدلانية ويجب ذكر التأثيرات الجانبية لها إن وجدت".

واشارت النقابة إلى تأكيدها على الفنانين عدم الظهور الإعلاني لأي منتج طبي أو تجميلي إلا إذا كان مجازاً من قبل وزارة الصحة وبخلافه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

وتم التأكيد وفق الكتاب ذاته، على الجميع "الالتزام بكل دقة وحرص كبيرين للمحافظة على صحة المواطن والصحة العامة من المواد غير المرخصة من الجهات ذات العلاقة".