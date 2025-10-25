توجيه بمنع تصوير "المناطق الحساسة" للجسم بحجة عمليات التجميل (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

وجّهت نقابة الأطباء، اليوم السبت، بمنع تصوير أو نشر أي مادة تتضمن مشاهد للمناطق الحساسة من الجسم بحجة عمليات التجميل.

حيث عمّمت النقابة على الأطباء كافة، كتاباً صادراً عن دائرة الأمور الفنية - قسم العلاجية في وزارة الصحة، وورد لوكالة شفق نيوز، تضمن "منع تصوير أو نشر أي مادة تتضمن مشاهد للمناطق الحساسة من الجسم بحجة عمليات التجميل ومحاسبة من يخالف التعليمات".

ومؤخرا انتشرت العديد من مقاطع الفيديو، التي تظهر أجسام النساء ومناطقهن الحساسة، بعد خضوعهن لعمليات تجميل مختلفة، حيث يتم تصويهن من قبل كادر العيادة التي أجريت العملية فيها.

وكانت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ثناء الزجراوي، أكدت في وقت سابق من العام الحالي، أن عدد مراكز التجميل المرخّصة رسمياً من قبل وزارة الصحة في العراق لا يتجاوز 90 مركزاً فقط.

كما كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، العام الماضي، عن وجود ما يقارب ألف مركز تجميل غير رسمي وأغلبها في بغداد، مبيناً أن وزارة الصحة ستقوم بإصدار ضوابط وتعليمات لتنظيم عمل تلك المراكز.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت في 7 آيار/ مايو 2024، إطلاق حملة تفتيشية كبرى على مراكز التجميل في بغداد.