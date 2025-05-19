توجيه باستثناء المدارس والجامعات من قطع الكهرباء خلال ‏الامتحانات

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الاثنين, باستثناء الجامعات والمدارس الحكومية ‏والأهلية من القطع المبرمج للتيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2025‏.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، يشمل القرار الجامعات الحكومية والأهلية أثناء امتحاناتها النهائية، وكذلك خلال فترة الامتحانات ‏النهائية للصفوف المنتهية (البكالوريا) للثالث المتوسط والسادس الإعدادي في حال كونها مراكز ‏امتحانية‎.‎