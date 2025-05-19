توجيه باستثناء المدارس والجامعات من قطع الكهرباء خلال الامتحانات
2025-05-19T13:01:40+00:00
شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الاثنين, باستثناء الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية من القطع المبرمج للتيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2025.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، يشمل القرار الجامعات الحكومية والأهلية أثناء امتحاناتها النهائية، وكذلك خلال فترة الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية (البكالوريا) للثالث المتوسط والسادس الإعدادي في حال كونها مراكز امتحانية.