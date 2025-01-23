توجيهات من السوداني تستبق موسم الصيف

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، جملة توجيهات لوزارة الكهرباء، استعداداً لحلول الصيف القادم.

جاء ذلك، خلال رئاسته اجتماعاً خصص لمتابعة خطة النقل والتوزيع في قطاع الكهرباء للصيف المقبل، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وستمع السوداني، إلى عرض شامل عن مشاريع الخطة المعدّة من وزارة الكهرباء، في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لدعم انتاج الطاقة الكهربائية.

‏ووجه رئيس الوزراء، بمراجعة إمكانية زيادة الطاقة المستوردة من خلال خطوط الربط مع دول الجوار، كما تقرر تضمين عقود الشركات المنفذة لمشاريع تأهيل وتنفيذ شبكات النقل والتوزيع، مهام الاستعداد للصيف المقبل.

‏كما وجه بالعمل على شكل 3 نوبات عمل لإتمام انجاز المشاريع المعنية قبل حلول فصل الصيف المقبل، وان تمنح الوزارة صلاحية سحب العمل وانهاء العقد من اي شركة تتلكأ في التنفيذ، ولا تباشر خلال شهر من تاريخ الإحالة.

‏ومن أجل متابعة سير التوقيتات الزمنية للتنفيذ، وجّه السوداني بتشكيل فرق لمتابعة تنفيذ المشاريع من قبل مكتب رئيس الوزراء، وفقاً للبيان.