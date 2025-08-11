توجيهات أمنية لزوار كربلاء.. اعتمدوا النقل الجماعي

شفق نيوز– كربلاء

دعت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، اليوم الاثنين، جميع المواطنين المتوجهين إلى كربلاء إلى اعتماد عجلات النقل الجماعي حصراً، والامتناع تماماً عن استخدام عجلات الصالون، مؤكدة أن المدينة لا تستوعب الأعداد الكبيرة من السيارات.

وأوضح الناطق باسم اللجنة، العميد مقداد ميري، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن هذا الإجراء يسهم في تخفيف الزخم المروري وضمان انسيابية حركة الزائرين، بما يدعم إنجاح الخطة الأمنية والخدمية المعدة لهذه المناسبة المباركة.

من جانبه أصدر قائد عمليات بغداد عدة توجيهات لضمان انسيابية الحركة وسلامة الزائرين.

وشدد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، على ضرورة الحفاظ على انسيابية حركة سير الزائرين ومنع مرور العجلات بكافة أنواعها ضمن طرق تنقلهم، مع متابعة مواكب الخدمة المنتشرة ومنع نزولها إلى نهر طريق الزوار، وضمان سلامة الأطعمة والمشروبات المقدمة خلالها.

وأكد على استمرار واجبات انتشار مفارز شرطة النجدة والمرور على الطرق السريعة، ومحاسبة المخالفين للسرعة المقررة من مديرية المرور العامة حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما أصدر الإيعاز بالاستنفار التام لـ"آمرية التمويل والنقل"، وتسخير كافة العجلات المهيأة لنقل الزوار استعداداً لعملية التفويج العكسي لهم.

وتقام زيارة الأربعين في العشرين من شهر صفر من كل عام، حيث يتجه ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه مشياً على الأقدام إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين.

وتُعد هذه المناسبة واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، مصحوبة بإجراءات أمنية وخدمية مكثفة لضمان سلامة الزائرين.