توجيهات للمرور العراقية تخص المشروع الموازي والأرقام المميزة واختصار المعاملات

أصدر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، توجيهات باختصار المعاملات المرورية من خلال خمس نوافذ، ووضع خطة زمنية لبيع الأرقام المميزة، وإنهاء ملف المركبات المسجلة في المشروع الموازي ونقلها إلى المشروع الوطني بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات الأخرى.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في مديرية المرور العامة للاستماع إلى الإيجاز الخاص بدوائر هذه المديرية.

وأكد الشمري في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز على "توحيد القيافة لرجال المرور وتجهيزهم بملابس تلائم الأجواء العامة في البلاد، موجهاً بمتابعة إكمال مشروع الإشارة الذكية وإيجاد الحلول المناسبة لأي خلل في العمل بأسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان أن "الوزير شدد على أهمية التزام سائقي العجلات والدراجات بالقوانين المرورية، في حين أكد على الاستمرار في اختصار المعاملات المرورية من خلال خمس نوافذ بعد أن كانت اثنتي عشرة نافذة لتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المراجعين، فضلاً عن تقديم رؤية مستقبلية للتحول الرقمي للمديرية والتحول إلى الدفع الإلكتروني بشكل كامل ووضع خطة زمنية لبيع الأرقام المميزة لغرض تعزيز إيرادات المديرية، ووجه بتفعيل دور آمري القواطع بالشكل الأمثل والتقييم المستمر لهم".

وفي محور آخر، وجه الوزير بحسب البيان بـ"إنهاء ملف المركبات المسجلة في المشروع الموازي ونقلها إلى المشروع الوطني"، مبيناً أهمية محاسبة المخالفين، فضلاً عن إنشاء أماكن خاصة لتسديد الغرامات في عموم محافظات البلاد، مشدداً على توفير ملصق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيعه على العجلات في أقرب فترة.

وخلص البيان إلى القول إن "الوزير أشاد بالأداء العالي لمديرية المرور العامة، كما أكد على تذليل جميع العقبات أمام المواطنين، خاصة أن عمل هذه المديرية خدمي بحت، مؤكداً أيضاً على أهمية الترقيم المناطقي ووضع ضوابط للتسجيل".