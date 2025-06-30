توجيهات لسائقي مركبات الحمل وتحديد "الأوزان" المسموح بها في العراق

شفق نيوز - بغداد

أصدرت دائرة الطرق والجسور - إحدى تشكيلات وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية - يوم الاثنين، توجيهات لسائقي مركبات الحمل كما حددت "الأوزان" المسموح بها للمرور في طرق البلاد.

ودعت الدائرة، سائقي مركبات الحمل الالتزام بفقرات البيان أدناه والخاص بالاوزان المحورية ورفع المحاور اثناء تحميل المركبات تجنبا لفرض العقوبات والغرامات المالية بحقهم وبموجب القانون:

1- يكون الحد الاقصى لوزن الثقل المحوري للمركبة المسموح بسيرها على الطرق المبلطة كما يلي:

أـ المحور المفرد ذو العجلات قابلة للتوجيه (8) أطنان .

ب ـ المحور المزدوج ذو العجلات قابلة للتوجيه (13) طن (6,5) طن لكل محور.

ج ـ المحور المفرد ذو العجلات غير قابلة للتوجيه (13) طن .

د ـ المحور المزدوج ذو العجلات غير قابلة للتوجيه (26) طن (13) طن لكل محور .

هـ ـ المحور الثلاثي ذو العجلات غير قابلة للتوجيه (33) طن (11) طن لكل محور.

وـ المحور الرباعي ذو العجلات غير قابلة للتوجيه (36) طن (9) طن لكل محور .

زـ المحور الخماسي ذو العجلات غير قابلة للتوجيه (45) طن (9) طن لكل محور .

ح ـ على أن لايتجاوز الوزن الكلي للمركبة ذات ست محاور أو أكثر (75) طن .

2ـ يستوفى أجور وزن من كل سيارة مبلغ قدره (5,000) خمسة الالف دينار فقط لمرة واحدة عن الحمولة الواحدة في المحافظة الواحدة .

3ـ تحجز المركبة المخالفة لأوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة مع فرض الغرامة وفقاً للقانون والقرارات النافذة بشأنه .

4ـ يتم تسديد مبلغ الغرامة خلال (30) يوم من تاريخ المخالفة الى دائرة الطرق والجسور أو الدوائر التابعة لها في المحافظات وعند عدم التسديد خلال تلك المدة يتم حجز المركبة المخالفة ويحال الى المحكمة المختصة لأستبدال الغرامة بالحبس .

5ـ عدم إضافة أي محور للمركبة بصورة غير نظامية إلا بعد إستحصال الموافقات الرسمية بما يتناسب مع تصاميم المركبة الاصلية إستناداً الى المادة (15) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 النافذ وفي حال المخالفة يطبق أحكام قانون المرور والانظمة والبيانات الصادرة بموجبه .

6ـ يمنع رفع محور أو أكثر في المركبة أو العربة عندما تكون المركبة محملة إثناء سيرها على الطرق والجسور وفي حال المخالفة تطبق أحكام قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 النافذ والانظمة والبيانات الصادرة بموجبه.

7ـ يتم تطبيق ماجاء آنفاً بالتنسيق مع وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة.