توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء: محطات متنقلة وفك الاختناقات في البصرة

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، مساء اليوم الجمعة، توجيهات "عاجلة" لتعزيز استقرار التجهيز في قطاع الزبير بمحافظة البصرة، تضمنت نصب محطات متنقلة وفك اختناقات الشبكة الكهربائية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التوجيهات شملت نصب محطة متنقلة سعة (33/11 ك.ف) في منطقة الشعيبة، واستئناف تشييد مغذيات (33 و11 ك.ف) لفك الاختناقات عن مناطق السكك، القطار، الجوية، الشعيبة، شارع المقبرة، ودور نواب الضباط".

وأضاف أن "الوزير وجّه أيضاً بنصب محطة متنقلة (132/11 ك.ف) في قرية اللحيس مع شطر المغذيات 11 ك.ف لتخفيف الأحمال عن مناطق اللحيس والنبهان والجشعم، إلى جانب استئناف أعمال شطر المغذيات (33 و11 ك.ف) في مركز قضاء الزبير وخور الزبير لتحسين مرونة الشبكة وتوزيع الأحمال".

وأشار البيان إلى أن "هذه الإجراءات صدرت خلال زيارة ليلية ميدانية أجراها الوزير إلى قطاع توزيع كهرباء الزبير في محافظة البصرة".