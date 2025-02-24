توجيهات جديدة لوزير الكهرباء.. شمول "الأحمال الثقيلة" بالدفع الإلكتروني

توجيهات جديدة لوزير الكهرباء.. شمول "الأحمال الثقيلة" بالدفع الإلكتروني
شفق نيوز/ وجه
وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، بضرورة شمول الأحمال الثقيلة، مثل
المجمعات السكنية الاستثمارية والمراكز التجارية الكبرى، بنظام الدفع الإلكتروني
بشكل حصري، مع توسيع المشروع ليشمل المنطقة الشمالية.
جاء ذلك، خلال
اجتماع عقده مع مسؤولي شركة بوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية (سويچ)
لمراجعة آلية عمل نظام الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك الطاقة الكهربائية،
وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وأشار الوزير،
بحسب البيان، إلى أن "النظام الإلكتروني يوفر حماية كاملة للمستهلكين من
أي تلاعب محتمل ويضمن حقوقهم"، داعياً إلى "تكثيف حملات التوعية
بمزايا الدفع الإلكتروني".
يُذكر أن وزارة
الكهرباء أطلقت سابقاً مشروع الدفع الإلكتروني للجباية في العاصمة بغداد، بهدف
تسهيل عملية سداد الفواتير وتعزيز الشفافية في النظام المالي.