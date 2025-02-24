توجيهات جديدة لوزير الكهرباء.. شمول "الأحمال الثقيلة" بالدفع الإلكتروني

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، بضرورة شمول الأحمال الثقيلة، مثل المجمعات السكنية الاستثمارية والمراكز التجارية الكبرى، بنظام الدفع الإلكتروني بشكل حصري، مع توسيع المشروع ليشمل المنطقة الشمالية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي شركة بوابة العراق الإلكترونية للخدمات المالية (سويچ) لمراجعة آلية عمل نظام الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار الوزير، بحسب البيان، إلى أن "النظام الإلكتروني يوفر حماية كاملة للمستهلكين من أي تلاعب محتمل ويضمن حقوقهم"، داعياً إلى "تكثيف حملات التوعية بمزايا الدفع الإلكتروني".

يُذكر أن وزارة الكهرباء أطلقت سابقاً مشروع الدفع الإلكتروني للجباية في العاصمة بغداد، بهدف تسهيل عملية سداد الفواتير وتعزيز الشفافية في النظام المالي.