توجيهات بخفض أصوات المساجد وضبط الأذان في رمضان (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدر ديوان الوقف السني، توجيهات جديدة بخفض أصوات المساجد وتحديد ضوابط الأذان خلال شهر رمضان، وفق وثيقة نشرت اليوم الاثنين.

وكشف كتاب رسمي، صادر عن ديوان الوقف السني وموجّه إلى دوائر الوقف كافة، عن صدور توجيهات تقضي بخفض أصوات مكبرات الصوت في المساجد الواقعة داخل الأحياء السكنية والقريبة من المنازل، مع التأكيد على اختيار الأصوات الندية في رفع الأذان والصلوات الجهرية خلال شهر رمضان المقبل.

وبحسب الوثيقة، فإن التوجيهات جاءت استعداداً لشهر رمضان، وتضمنت عدداً من التعليمات، من بينها اختيار أصحاب الأصوات الندية في رفع الأذان والصلوات الجهرية، باعتبارها من أساليب الدعوة.

كما شددت الوثيقة على تهيئة المكبرات الصوتية الداخلية والخارجية للمساجد، مع خفض مستوى الصوت داخل الأحياء السكنية، بما ينسجم مع أجواء الشهر الفضيل ويراعي القرب من المنازل.

وأشارت التوجيهات أيضاً إلى عدم تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في صلاة الفجر، والاكتفاء بالمكبرات الداخلية في ذلك الوقت، مع الالتزام بهذه التعليمات طيلة أيام شهر رمضان.