توجه حكومي لاعتماد "الطاقة النظيفة" في الدوائر الحكومية

شفق نيوز- بغداد

كشف وزير البيئة العراقي هه لو العكسري، يوم الاثنين، عن توجيه حكومي للوزارات بتقليل الضغط على الشبكة الوطنية من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ونصب الألواح الشمسية فوق مبانيها.

وقال العسكري، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وجّه جميع الوزارات والدوائر الحكومية بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ونصب الألواح الشمسية فوق مبانيها، بهدف توفير الطاقة الكهربائية وتقليل الضغط على الشبكة الوطنية".

وأوضح أن "وزارة البيئة، وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، أطلقت مبادرة القروض الميسّرة للمواطنين، وبفوائد منخفضة، لتمكينهم من شراء ونصب منظومات الطاقة الشمسية في منازلهم"، مشيراً إلى "وجود إقبال متزايد من المواطنين على هذه المبادرة".

وبين العسكري، أن "حرق الوقود الأحفوري والانبعاثات الغازية الناتجة عنهما يؤديان إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي ينعكس سلباً على البيئة في العراق"، مشددا على ضرورة "التوسع في استخدام الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، باعتبارها خطوة أساسية لحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي".

وفي العام الماضي، وجه السوداني، بتخصيص أراض لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية في بغداد، وذلك خلال اجتماع خصص لمناقشة الحلول الذكية في إدارة الطاقة المتجددة، استعداداً لصيف 2026.