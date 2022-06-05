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توجهها لقناة الجيش.. المرور تمنع مركبات الحمل من سلوك "سريع محمد القاسم" في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-05T12:53:11+0000
توجهها لقناة الجيش.. المرور تمنع مركبات الحمل من سلوك "سريع محمد القاسم" في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، يوم الاحد، عن المباشرة بمنع مرور مركبات الحمل الكبيرة عبر طريق المرور السريع في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه سيتم منع سير المركبات الكبيرة (مركبات الحمل) على طريق المرور السريع محمد القاسم، وعلى سائقيها اتخاذ طريق قناة الجيش السريع بديلاً عنه.

وبينت ان منع السير سيكون من الطريق القادم من جزيرة بغداد السياحية شمالاً مرورا بالخط السريع وصولا الى بغداد الجديدة جنوباً ذهاباً واياباً، وذلك لوجود اعمال صيانة على الطريق المذكور، ولتنظيم حركة السير والمرور واستيعاب الزخم المروري.

ودعت سائقي مركبات الحمل الى التعاون مع مفارز المرور، مشيرة الى ان انجاز الاعمال سيكون من قبل دائرة المشاريع في امانة بغداد بسرعة وسهولة.

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