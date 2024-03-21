توجها لأداء العمرة .. مصرع موظف في صحة كركوك وصديقه بحادث سير

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، بمصرع موظف وصديقه بحادث سير في منطقة النخيب بين محافظتي كربلاء والانبار أثناء ذهابهما لأداء مناسك العمرة في الديار المقدسة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "موظفا بدائرة صحة كركوك وصديقه لقيا مصرعهما، اليوم، أثناء توجههما من كركوك الى الاراضي السعودية حيث كانا في طريقهما لأداء مناسك العمرة".

وتابع المصدر أن"سيارتهما اصطدمت مع سيارة ثانية خصوصي مما نجم عن وفاتهما على الفور".

ونعى مدير عام صحة كركوك زياد خلف الموظف المتوفي "ببالغ الاسى و الحزن الشديد وفاة أحد كوادر قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة الشاب أيوب الذي وافته المنية اليوم في نهار شهر رمضان اثر حادث سير وهو متوجه لأداء مناسك العمرة".