توتر في النجف.. انتشار أمني كبير عقب أنباء عن تحرك شعبي (فيديو)

شفق نيوز- النجف

شهدت محافظة النجف، مساء اليوم الأحد، انتشاراً أمنياً كبيراً في أحد أكبر الأحياء السكنية بالمحافظة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز فإن هذا الانتشار الأمني جاء إثر ورود أنباء عن محاولة أهالي حي النداء قطع طريق النجف - كربلاء للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية.

وقبل يومين خرج المئات من أهالي الحي نفسه، بتظاهرة كبيرة للمطالبة بالخدمات الأساسية من الماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، ورفعوا شعارات تطالب بإغاثة "المنطقة المنكوبة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أول أمس الجمعة، إن المحتجين قطعوا الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء، حيث تدخلت القوات الأمنية وقامت بفتح الطريق بـ"القوة" بعد تفريق المتظاهرين دون تسجيل إصابات بين المتظاهرين.