توافد ملايين الزائرين الأجانب إلى سامراء مع انتهاء الاربعينية

شفق نيوز/ كشفت العتبة العسكرية في مدينة سامراء جنوب شرق تكريت، اليوم الأحد، عن توافد أكثر من مليون و500 ألف زائر أجنبي إلى المدينة لزيارة "الإمامين العسكريين" بالتزامن مع انتهاء الزيارة الاربعينية، مؤكدة ارتفاع أعداد الزائرين خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال مسؤول اعلام العتبة محمد حسين المناوري لوكالة شفق نيوز، إن "العتبة العسكرية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية شكلت غرفة عمليات مشتركة استقبال الزائرين الأجانب بالتزامن مع الزيارة الاربعينية في كربلاء".

وبين المناري ان "العتبة العسكرية هيئت أماكن راحة للزائرين الأجانب وعجلات لنقلهم وتسهيل انسيابية دخولهم وخروجهم الى جانب وجود 55 موكب خدمي في سامراء لخدمة الزائرين".

ورجح المناوري "ارتفاع أعداد الزائرين الأجانب الى مرقد العسكريين مع انتهاء مراسيم الزيارة الاربعينية مع استمرار تدفق الزائرين نحو سامراء".

وتشهد مدينة سامراء سنويا تدفق اعدادا كبيرة من الزائرين الأجانب خلال ذكرى الزيارة الاربعينية السنوية لمرقد الامام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء.

ويجوب الزائرين الأجانب جميع المراقد الدينية في العراق طيلة أيام السنة وتبلغ ذروتها خلال زيارة الأربعين.

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويوجد فيها مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، وهما الإمامان العاشر والحادي عشر لدى المسلمين الشيعة الإمامية.