توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد لاحياء ذكرى تشرين

شفق نيوز/ توافد العشرات من المتظاهرين يوم الثلاثاء، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ انه وسط إجراءات امنية مشددة واغلاق للطرق بدء توافد المتظاهرين الى ساحة التحرير.

وكان مصدر أمني أفاد مساء أمس الاثنين، بقطع جسري السنك والجمهورية، والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما بيّن أن "توجيهاً صدر للقوات المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، بدخول حاملي الباجات فقط"، مع إغلاق ساحة النسور باتجاه مجسر القادسية بالكامل، فضلاً عن نصب سيطرات عند باقي المجسرات، لخنق حالة السير".

وأغلقت قوات الأمن في وقت سابق من يوم أمس، مدخل منطقة الشيخ عمر، وسط العاصمة بغداد، بالحواجز الكونكريتية، وطوقت محيط ساحة التحرير، بالتزامن مع ذكرى (25 تشرين الأول 2019)، واحتمال انطلاق تظاهرات جديدة صباح الثلاثاء.

وانطلقت تظاهرات لأنصار تشرين في الأول من الشهر الجاري في ساحتي التحرير والنسور في بغداد، أحيوا فيها الذكرى الثالثة "لانتفاضتهم"، ضد الطبقة السياسية الحالية.

وتوعد المتظاهرون الطبقة السياسية، بالعودة يوم (25) من الشهر والذي يصادف اليومً الثلاثاء، لإحياء ذكرى اليوم ذاته قبل ثلاث سنوات والذي شهد احتجاجاً واسعاً على الوضع السياسي في البلاد.