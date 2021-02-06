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تواصل هطول الأمطار يدفع إدارة الديوانية إلى تعطيل الدوام

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-06T16:16:09+0000
تواصل هطول الأمطار يدفع إدارة الديوانية إلى تعطيل الدوام

شفق نيوز/ قررت محافظة الديوانية، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة.

وذكر بيان مقتضب عن إدارة المحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن محافظ الديوانية زهير الشعلان أعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس فقط يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتواصل هطول الأمطار بغزارة في عدد من المحافظات العراقية، منذ يومين الأمر الذي دفع بإدارات بعض المحافظة إلى تعطيل الدوام الرسمي تفاديا لوقوع حوادث.

وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي، أعلن يوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لليوم الثاني على التوالي بسبب غزارة الأمطار.

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