"تهمة كيدية" تطيح بمدير مكافحة المخدرات في النجف وتقود ضباطاً إلى الاعتقال

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإعفاء مدير مكافحة المخدرات في النجف وتوقيف ضباط في المديرية، على خلفية تلفيق تهمة كيدية لمواطن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضباطا في مديرية مكافحة مخدرات النجف، اتصلوا على خط الـ911، وقدموا بلاغا بشأن تجارة مواطن بالمخدرات ووضعوا له كمية من الحبوب بعد اعتقاله".

وأضاف أن "المواطن أثبت براءته وقدم شكوى لدى المديرية العامة في بغداد، والأخيرة شكلت لجنة تحقيقية وانتهت إلى تورط ضباط ومنتسبين في مديرية النجف بتلفيق التهمة الكيدية للمواطن، وعلى إثرها تم إعفاء مديرها من منصبه، وهو ضابط برتبة عميد، واعتقال ضابطين و3 منتسبين، وتم إيداعهم التوقيف في بغداد".