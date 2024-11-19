"تهريب السبائك" عبر المطارات يتطور ويصل كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن الإطاحة بشبكة مختصة بتهريب السبائك الذهبية جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية مع محققي هيئة النزاهة الاتحادية مكتب تحقيقات كركوك تمكنت من نصب كمين لمجموعة متخصصة بتهريب السبائك الذهبية عبر المطارات وتمكن الفريق من القبض على ثلاثة أشخاص منهم".

وأضاف المصدر أن "المعتقلين يعتبرون جزءاً من شبكة مهربين للسبائك الذهبية عبر المطارات العراقية والسيطرات".

وتابع أن "عملية القبض عليهم تمت بالجرم المشهود في احدى نقاط التفتيش قرب ناحية تازة خورماتو جنوبي كركوك وتم نقلهم الى مقر احتجاز".

واليوم الثلاثاء، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذ أربعة أوامر قبض صادرة بحقِّ عددٍ من المُتًّهمين في قضيَّة تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدوليّ.

وتمكنت مفارز شرطة الجمارك قيادة قوات الحدود، بالتعاون مع موظفي الهيئة العامة للجمارك، في 17 تشرين الثاني الحالي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب.

وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اول أمس الأحد، بأن رئيسها محمد علي اللامي، وجّه بالنظر في التحقيق بإحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بتهريب الذهب.

من الجدير بالذكر أنَّ المادة (14/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تنصُّ: "يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها".

فيما نصَّت المادة ذاتها في البند ثالثاً منها: "يودع قاضي التحقيق أية قضية فساد تختار الهيئة إكمال التحقيق فيها إلى أحد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة أو أحد محققي مكاتبها".