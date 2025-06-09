تهديد لصحة المواطنين.. ائتلاف لحوم أضاحي وإغلاق مطاعم بمحافظتين (صور)

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المختصة في السليمانية، يوم الاثنين، إتلاف نصف طن من لحوم الأضاحي التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، فيما قررت دائرة صحة ديالى، إغلاق 10 مطاعم لمخالفتها الشروط الصحية في مناطق متفرقة بالمحافظة.

ففي السليمانية، كشف مسؤول تشغيل مجزرة المحافظة الكوردستانية، شالاو عارف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن المجزرة استقبلت خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى 623 رأساً من صغار المواشي و112 رأساً من المواشي الكبيرة، وذلك في سياق إحياء سنة الأضحية وفق الضوابط الصحية المعتمدة.

وأضاف عارف، أن الفرق البيطرية قامت بفحص اللحوم بدقة، وتم إتلاف كمية تُقدّر بنصف طن من اللحوم، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وقد تم التخلص منها بطرق علمية معتمدة داخل المجزرة، حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لحدوث أي أضرار غذائية أو بيئية.

وأكد، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المجزرة للرقابة المكثفة خلال فترة العيد، حيث تم تعزيز الطواقم الفنية والبيطرية لضمان سلامة عمليات الذبح وتطبيق الشروط الشرعية والصحية.

وإلى محافظة ديالى، قال المتحدث باسم دائرة صحة المحافظة، فارس العزاوي إن "فرق الرقابة الصحية نفذت عشرات الحملات في أقضية ونواحي المحافظة كافة، لمتابعة مدى الالتزام بالشروط الصحية في ظل زخم الإقبال على المطاعم بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى".

وأضاف العزاوي لوكالة شفق نيوز، أن "الحملات أسفرت عن إغلاق ومحاسبة 10 مطاعم مخالفة في مختلف المناطق"، لافتاً إلى أن "بعض مطابخ المطاعم كانت غير نظيفة وتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحابها".

وأشار الى أن "الحملات الرقابية هذه تأتي لتلافي حدوث أي حالات تسمم أو أمراض تهدد صحة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة".