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تهديد عشائري يفضي إلى إغلاق عشرات المحال التجارية شمالي ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-26T05:12:42+0000
تهديد عشائري يفضي إلى إغلاق عشرات المحال التجارية شمالي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن العشرات من أصحاب المحال التجارية اقدموا على إغلاقها بسبب تعرضهم لتهديد عشائري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "العديد من أصحاب المحال التجارية الذين ينتمون لإحدى العشائر في قضاء الشطرة اغلقوا محالهم بسبب تعرضهم لتهديد من افراد عشيرة أخرى، بالهجوم عليهم".

وبين المصدر، أن "من بين المحال التجارية التي تعرضت للإغلاق (مقهى حجي عبيد) أقدم مقهى في القضاء في سابقة هي الأولى من نوعها التي يتعرض لها المقهى، كونه يعتبر معلم من معالم القضاء التراثية".

يذكر ان قضاء الشطرة يشهد حالياً عملية عسكرية باسم "الشهيد العميد علي الحلفي"، ثأراً من العشائر الخارجة عن القانون.

ونعى رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان، يوم الأربعاء الماضي، العميد استخبارات (علي جميل عبد خلف)، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات (سومر)، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة.

ودعا نواب عن محافظة ذي قار، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اتخاذ اجراءات عاجلة لفرض الأمن والنظام في المحافظة.

ووجه الكاظمي، باعتقال قتلة مدير أمن واستخبارات قيادة عمليات سومر الذي قضى اثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار.

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