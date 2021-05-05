سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تهديد بإعادة هيكلتها.. تحرك نيابي لفتح ملف الجامعات الأهلية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-05T17:41:46+0000
تهديد بإعادة هيكلتها.. تحرك نيابي لفتح ملف الجامعات الأهلية

شفق نيوز / كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عن تحرك لفتح ملف الجامعات والكليات الأهلية بالعراق، فيما هددت بإعادة هيكلتها وتعديل القانون.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تضع علامات استفهام حقيقية على ملف الجامعات والكليات الاهلية بصورة عامة، ولا يوجد اختصاص مهم واخر غير مهم"، مؤكدا "أهمية الاختصاصات العلمية والانسانية".

وأضاف المسعودي، أن "هناك موافقات صدرت للبعض الجامعات والكليات الاهلية ليس بالمستوى المطلوب وتم تأشير ذلك ولم تطبق تلك الكليات المعايير الموضوعة من قبل التعليم الاهلي"، مشيرا إلى أن "اللجان التي أصدرت موافقات للفتح الجامعات والكليات الاهلية في حينها غير موثوقة".

ولفت إلى أن "لجنة التعليم النيابية تعمل على تعديل قانون التعليم الاهلي رقم 25 لسنة 2016، وسيتم قراءة والتصويت على القانون داخل مجلس النواب".

وشدد عضو اللجنة النيابية، على ضرورة "إعادة هكيلة والنظر بالجامعات والكليات الاهلية واغلاق التي لم تحقق المعاير المطلوبة التي تحظى بها الجامعات الرصينة".

related

البرلمان العراقي يوجه اتهاماً خطيراً الى محافظ بغداد

Date: 2020-09-27 14:08:43
البرلمان العراقي يوجه اتهاماً خطيراً الى محافظ بغداد

التعليم العالي تحدد مسار التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

Date: 2020-12-21 15:48:07
التعليم العالي تحدد مسار التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

البرلمان يتحرك لمناقشة موعد الامتحانات "المفاجئ"

Date: 2021-03-17 09:57:21
البرلمان يتحرك لمناقشة موعد الامتحانات "المفاجئ"

البرلمان يوقف التصويت على قانون الضمان الصحي بانتظار التزام مالي من الحكومة

Date: 2019-11-14 15:07:25
البرلمان يوقف التصويت على قانون الضمان الصحي بانتظار التزام مالي من الحكومة

البرلمان يوصي بفك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية من المحافظات واعادتها للوزارتين

Date: 2021-04-26 13:13:27
البرلمان يوصي بفك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية من المحافظات واعادتها للوزارتين

البرلمان العراقي يدخل على خط قضية تقييد تدريسي بسرير زوجته المتوفية بكورونا

Date: 2020-07-15 16:01:29
البرلمان العراقي يدخل على خط قضية تقييد تدريسي بسرير زوجته المتوفية بكورونا

العمل النيابية تتعهد بإقرار قانون ينصف عمال العراق

Date: 2021-05-01 17:06:39
العمل النيابية تتعهد بإقرار قانون ينصف عمال العراق

البرلمان ينهي قراءة قانون خاص بحقوق ذوي ضحايا كورونا

Date: 2020-09-07 14:33:35
البرلمان ينهي قراءة قانون خاص بحقوق ذوي ضحايا كورونا