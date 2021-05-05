تهديد بإعادة هيكلتها.. تحرك نيابي لفتح ملف الجامعات الأهلية

شفق نيوز / كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عن تحرك لفتح ملف الجامعات والكليات الأهلية بالعراق، فيما هددت بإعادة هيكلتها وتعديل القانون.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تضع علامات استفهام حقيقية على ملف الجامعات والكليات الاهلية بصورة عامة، ولا يوجد اختصاص مهم واخر غير مهم"، مؤكدا "أهمية الاختصاصات العلمية والانسانية".

وأضاف المسعودي، أن "هناك موافقات صدرت للبعض الجامعات والكليات الاهلية ليس بالمستوى المطلوب وتم تأشير ذلك ولم تطبق تلك الكليات المعايير الموضوعة من قبل التعليم الاهلي"، مشيرا إلى أن "اللجان التي أصدرت موافقات للفتح الجامعات والكليات الاهلية في حينها غير موثوقة".

ولفت إلى أن "لجنة التعليم النيابية تعمل على تعديل قانون التعليم الاهلي رقم 25 لسنة 2016، وسيتم قراءة والتصويت على القانون داخل مجلس النواب".

وشدد عضو اللجنة النيابية، على ضرورة "إعادة هكيلة والنظر بالجامعات والكليات الاهلية واغلاق التي لم تحقق المعاير المطلوبة التي تحظى بها الجامعات الرصينة".