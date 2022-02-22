تهديدات مسلحين تعلق الدوام في مدرسة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير عام تربية ذي قارمحمد لفتة، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام الرسمي بإحدى مدارس المحافظة على خلفية تهديدات تلقتها ادارة المدرسة.

وقال لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "مدرسة منار الهدى في قرية آل زياد بين قضائي سوق الشيوخ والگرمة جنوبي محافظة ذي قار، (جنوبي العراق)، تم تطويقها من قبل مجموعة من المسلحين العائدين للقرية التي توجد فيها المدرسة وقاموا بتهديد ادارتها".

وبين لفتة، أنه "اصدر توجيهاً عاجلاً بإيقاف الدوام الرسمي في المدرسة لمدة أسبوع كامل "، مشيراً إلى أنه "وجه أيضاً بنقل الكوادر التعليمية فيها إلى مدارس أخرى،