إتهام يطال "شركة أنغولية" بالاستحواذ على 720 دونماً في نينوى

شفق نيوز- نينوى

اتهم مدير بلدية ناحية القيارة في نينوى ياسر البدراني، يوم الاحد، شركة "سمنغول" الأنغولية النفطية، بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي البلدية، بينها موقع الطمر الصحي، وإغلاقه دون مبررات واضحة.

وقال البدراني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة الأنغولية استولت على نحو 720 دونماً من الأراضي التابعة لبلدية القيارة، من بينها موقع الطمر الصحي الذي تم إغلاقه بشكل مفاجئ ودون معرفة الأسباب"، مضيفاً أن "الشركة تتحجج بكون هذه المواقع حقول نفطية، لكنها لم تباشر بأي أعمال فيها، ما يشير إلى أن الهدف هو وضع اليد فقط".

وأوضح أن "هذه الأراضي مملوكة بالكامل لبلدية القيارة وملكيتها تعود للدولة"، معتبراً ان "ما قامت به الشركة يعد تجاوزاً يستدعي المعالجة الفورية من الجهات المعنية".

وفي مطلع العام الجاري، وقّعت شركة الحفر العراقية عقداً مع شركة سونانغول الأنغولية لحفر 10 آبار تطويرية ، بالإضافة إلى 3 آبار تقييمية اختيارية في حقل القيارة النفطي ضمن حقول شركة نفط الشمال، بالتعاون مع الشركة العربية لجس الآبار والخدمات النفطية، وذلك بأسلوب تسليم مفتاح.