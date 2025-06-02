تهالك الطرق وتأخر إكمال مشاريع الصيانة وراء حوادث السير في الأنبار

شفق نيوز/ كشف مصدر في مديرية مرور الأنبار، يوم الاثنين، أن الطرق المتهالكة وتأخر إكمال مشاريع تأهيل بعض المقاطع الحيوية تعد من أبرز الأسباب وراء وقوع الحوادث المرورية التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى وقوع وفيات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثين الأخيرين اللذين وقعا في منطقتي بيجي وسامراء، كانا نتيجة مباشرة لسوء حالة الطرق، إذ إن الطريق في بيجي لم يكتمل بعد، وكذلك الحال في سامراء، حيث تُستخدم طرق متهالكة خرجت فعلياً عن الخدمة، لكنها لا تزال تُستخدم لعدم وجود بدائل أخرى".

وأضاف أن "طريق سامراء – الفلوجة، وطريق بغداد – حديثة، وتحديداً المقطع الذي يمتد لمسافة 25 كيلومتراً بين منطقتي البغدادي وحديثة، ما زال غير مكتمل رغم مرور أكثر من عامين على بدء العمل فيه"، مبيناً أن "أعمال الصيانة في هذا المقطع لم تُنجز حتى الآن لأسباب إدارية أو فنية أو مالية، لا نعرف تفاصيلها بدقة، لكنها تتعلق بجهات متعددة بينها المحافظة ومديرية الطرق والجسور".

وأشار المصدر إلى أن "مرور الأنبار تمكن خلال الفترة الماضية من الحد من الحوادث على الطريق السريع بفضل استخدام رادارات السرعة، إلا أن الحوادث التي تُسجَّل حالياً تعود في معظمها إلى تهالك الطرق وغياب الصيانة، خاصة في الطرق الخارجية".

وختم بالقول إن "المواطنين ومستخدمي الطريق لا يجدون طرقاً بديلة، وقد تم رفع العديد من الطلبات لإعادة تأهيل هذه الطرق، لكن دون استجابة واضحة حتى الآن".