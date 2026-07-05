تنويه.. قطع مياه الشرب عن 16 منطقة في أيمن الموصل

شفق نيوز- نينوى

أعلنت مديرية ماء نينوى، يوم الأحد، قطع إمدادات مياه الشرب عن 16 منطقة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل لمدة يومين، ابتداءً من يوم غد الاثنين، بسبب تنفيذ أعمال صيانة طارئة على أحد الخطوط الرئيسة المغذية لمحطة ماء اليرموك.

وقال مدير إعلام المديرية، بارق السليم، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية ستوقف خط (900) المغذي لمحطة ماء اليرموك – دورة اليرموك (BS2) لمدة يومين، لتنفيذ أعمال صيانة طارئة داخل مشروع ماء الأيمن الجديد في منطقة حليلة".

وأضاف أن "الإطفاء المؤقت سيؤدي إلى توقف تجهيز مياه الشرب عن 16 منطقة في الجانب الأيمن من الموصل، تشمل: الزنجيلي، حي الثورة، حي الصحة، جزءاً من البورصة، سايدين البيبسي، حي الآبار، الصناعة القديمة، جزءاً من الموصل الجديدة، منطقة الأغوات، وادي العين، حي الزيادة، دورة الحماميل، جزءاً من المنصور، دور السكر، الصمود، وجزءاً من وادي حجر".

ودعا السليم، سكان المناطق المشمولة إلى "اتخاذ الاحتياطات اللازمة وخزن كميات كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع"، مؤكداً أن "الملاكات الفنية ستعمل على إنجاز أعمال الصيانة بأسرع وقت ممكن وإعادة الخط إلى الخدمة واستئناف الضخ بصورة طبيعية".