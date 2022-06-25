تنويه عن قطع تام للكهرباء غداً في عدة مناطق جنوبي العراق

شفق نيوز/ نوه فرع توزيع كهرباء ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، عن انطفاء تام للكهرباء وزيادة بالقطع المبرمج غدا الاحد في عدة مناطق لغرض "إصلاح قطع".

وذكر بيان لكهرباء ذي قار ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرع شبكات الجنوب الغربي سيقوم يوم غد الاحد الموافق 26 / 6 / 2022 بإطفاء خط ( المصب العام – الفهود 132 ك.ف) لغرض إصلاح سلك مقطوع في الخط المذكور أعلاه وبمعدل (3-4) ساعات واعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً مما سيؤدي الى انقطاع تام في التيار الكهربائي بقضاء الفهود وناحية الطار وقسم من قضاء سيد دخيل".

واشار البيان الى ان "ذلك سيؤدي أيضا زيادة بساعات القطع المبرمج في ناحية اور ، والأحياء التالية في صوب الجزيرة بمركز المحافظة " العسكري ، الصالحية ، الفداء".

ونوه البيان الى ان "الإطفاء خارج عن سيطرتنا كتوزيع".