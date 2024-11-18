تنويه عاجل من مطار النجف بشأن طيران حربي منخفض

شفق نيوز/ أصدرت إدارة مطار النجف الدولي، يوم الاثنين، تنويهاً هاماً بشأن الطيران الحربي، والتحليق المنخفذ لطائرات من طراز F-16 العراقية.

وأوضحت إدارة المطار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لليوم الثاني على التوالي، شهدت سماء مدرج مطار النجف الدولي تحليقاً منخفضاً لطائرتين من طراز F-16 تابعتين للدفاع الجوي العراقي".

وأضافت أن "هذه الطلعات تأتي ضمن إطار التدريبات الدورية التي تنفذها قيادة القوة الجوية العراقية، حيث انطلقت الطائرات من قاعدة بلد الجوية كجزء من برامج التدريب المستمرة لتحسين كفاءة الطيارين وتعزيز الجاهزية الجوية".

وأكدت إدارة مطار النجف، أن "هذه الطلعات التدريبية تجري وفق إجراءات السلامة الجوية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة".