تنويه عاجل للعراقيين.. صافرات انذار صباح غد الخميس

شفق نيوز/ نوهت مديرية الدفاع المدني العراقية، يوم الأربعاء، عن إطلاق تجريبي لصافرات الانذار المبكر غداً الخميس.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "سيكون هناك اطلاق تجريبي لصافرات الانذار المبكر في بغداد والمحافظات يوم غد الخميس وبتمام الساعة 11 صباحاً ولمرة واحدة".

وحذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اول امس الإثنين، من حدوث نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين، داعياً الحكومة العراقية لعدم إيقاف شبكة الانترنت.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، "ندعو الجهات الحكومية إلى عدم إيقاف شبكة الإنترنت خلال اليومين المقبلين بسبب الارتدادات الزلزالية التي قد تحدث بأي لحظة، عقب الزلزال الذي حصل فجر اليوم في الجانبين التركي والسوري".

واوضح الزيادي، ان "فائدة الإنترنت تكمن في حال حدوث اي تردد زلزالي فيكون المواطن على أتم الإستعداد لأخذ الإحتياطات اللازمة كون النشاط المتعاقب الزلزالي متوقع حدوثه خلال اليومين المقبلين لهزات خفيفة".